Finst det englar?

Nyheiter

Englar er over alt. Søndagsenglar og kvardagsenglar. Englar i snøen og englar i kunsten, englar i julesongane og i julepynten. Det er englejazz i kyrkjene og englehår i juletrea. Og alle ynskjer seg englevakt – heile året.

Ei tid hadde englane namn og ei religionshistorisk plassering med perspektiv over mange hundreår. Dei bibelkunnige kan ha mykje å formidle om englar, og det vert hevda at det finst englar, og at dei vart skapte før menneska. Men englar er ikkje ei kristen oppfinning. Dei finst i dei fleste store verdsreligionane. Ordet engel er gresk om tyder «sendebod». Det var då også ein engel som kom med den glade bodskapen til hyrdingane på marka om at «Eder er i dag en Frelser født …». Slik er dei ein del av juleevangeliet. Englar spelar ei viktig rolle i forteljinga om julenatta i Betlehem. Englar er også eit viktig dekorativt element i juletida, både på juletreet og elles. For ikkje å snakke om kor mange av oss som har hatt bilde av ein engel over senga vår i barndomen.

I ein lang periode var det ikkje populært å snakke om englar. Dei høyrde ikkje heilt heime i den fornuftige og vitskaplege verda. Under tvil kunne dei få leve vidare i den barnslege fantasien.

Det har vore skipa til fleire utstillingar som viste korleis englane har fått utfalde seg i kyrkjelege og verdslege samanhengar. Dei kom med den glade bodskapen, og dei svevde over krubba i Betlehem-stallen. Dei vart på ymse vis forma i ulike materialar både her og der, og dei gjekk att i kyrkjelege interiør og kunstverk.

Englane vart oftast framstilt som vakre born og pene kvinner. I meir verdsleg samanheng, til dømes på dei ettertrakta glansbileta som mange har samla på, vart englane gjerne formidla som uskuldige barneansikt. Born og englar vart ofte kopla saman i folketrua. Då kjem også opp- fatninga av påstandane om at englane var/er åndelege vesen, og difor har dei ingen kropp. Som støtte til trua var det trong for å vite korleis englane såg ut. Ansiktet var aller viktigast på ein engel. Det må vere godt. Det vart kunstnarane si oppgåve, og dei har i fleire årtusen fått utfordra fantasien. Alle har vi ei oppfatning av korleis englane ser ut. Derfor veit vi at englane har venger, at dei kan spele på basun og at dei kan vere lubne småborn eller vakre ungdommar.

Har englefokuseringa vore oppfatta som motvekt mot nissedyrkinga? Nissen var meir symbol på materialismen, medan englane meir får fram menneska sine beste eigenskapar som godheit og omtanke. Då kan det høve med vakre englar som symbol på det fredfulle og gode.

«Du er ein engel!» er gode ord å høyre om vi har gjort nokon ei teneste, – noko godt. For det gode er englane sitt kjenneteikn. Vi kan oppleve dette når som helst. Det kan vere ein hjelpsam person bak skranken, eller det kan vere ein person som ordnar opp i andre sine behov eller vanskar på ymse vis. «Du syng som ein engel!» kan også bli brukt som rosande omtale.

Ei postkortsamling med englemotiv har også noko å fortelje. Dei fleste er knytt til religiøse motiv, og «Betlehem-kort» kan vere eit eige samletema. Korta her på sida er frå eiga samling, og har også innslag av nokre «avvik». Stallen kan vere plassert i snødekt landskap. Englar og jule- nissar på same kortet er ikkje vanleg. Storleiken på englane er ulik. Englar som kjem med gåver finst også? God jul til dykk alle!