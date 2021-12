Og julefreda har senka seg….eller?

Nyheiter

Den store dagen er komen og tusenvis av born trippar utolmodig rundt og tel minutta til maten står på bordet. Dei kan ikkje ete fort nok, slik at ein kan byrje på pakkane. Skal tru om alt dei ynskjer seg ligg under treet? Nokre foreldre har ikkje råd til gåver eller andre juleting. Nokre får kjempedyre gåver og nokre får rimelegare ting. Eg vonar alle foreldre lærer borna å sette pris på det dei får, uansett kva merkje ol. Når borna får alt dei peikar på, utan å måtte vente eller kanskje gjere noko for det(spare), då tek ein frå borna noko viktig. Kjensla av å verte glad for noko og verdsetje ting. Og, det treng ikkje vere dyrt for å vere bra. Nokre av finaste gåvene eg har fått var heimelaga. Det er ikkje alt som kan målast i pengar.