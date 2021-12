Julehelsing frå ordføraren

Nyheiter

Vi kan ikkje slå oss lause og «leve som før» denne jula heller, men eg håpar likevel at alle får ei fin og triveleg julefeiring. Vi kjenner alle på belastninga av å stå midt oppe i ein pandemi, nokre meir enn andre, så ta vare på kvarandre som best de kan.

Tilsette i både helsevesenet, barnhagar og skular er av dei som har vore mest utsett denne tida, men dei har teke utfordringane på strak arm og har takla situasjonen svært godt. Vaksineringa som har gått føre seg i år, hadde ikkje vore mogleg å gjennomføre så raskt og sikkert utan alle dei frivillige, og både Saniteten, Røde Kors og andre har gjort eit uvurderleg arbeid her. Kommuneadministrasjonen, legesenteret og kommuneoverlegen har også gjort ein formidabel innsats, og eg er sikker på innbyggarane er einige når eg seier vi er svært takksam for innsatsen frå alle saman!

I den store samanhengen vil eg påstå at ørstasamfunnet har kome seg bra gjennom dette siste året med pandemi. Næringslivet har greidd seg godt siste året, trass stadige endringar i reglar og forskrifter. Det har vel gått mest ut over handel- og servicebransjen, så no er det viktig at alle handlar lokalt og støtter opp om lokale aktørar.

Både drift og satsing på næringsliv i Vartdal- og Hjørundfjord-regionane går svært bra. Storsatsinga på Union på Øye er svært spennande.

Så må eg nemne den store aktiviteten og satsinga på Rystelandet/Rystefjøra av fleire bedrifter. Dette medfører ei auka utfordring på krysset opp mot E39, noko som vi arbeidar aktiv inn mot Staten vegvesen for å få løyst.

Seksjon tekniske tenester, saman med lokale entreprenørar, har siste året utført mange veg-, vatn- og kloakkrenoveringar, med påfølgande asfaltering. Blant andre så har vegen over Standaleidet vorte utbedra og asfaltert, desse prosjektet gleda meg stort. Samspelet mellom aktørane her er førebiletleg.

Som tidlegare år, så har vi også i haust arbeidd mykje med kommunebudsjettet. Sjølv om ekstra koronamidlar frå staten har støtta godt opp under drifta i 2021, og tilleggsoverføringa på 5-6 millionar frå den nye regjeringa har hjelpt på, så har arbeidet med budsjett for 2022 vore tøft både administrativt og politisk.

Som eg har sagt før, så har overføringar og reform innført av staten frå 2016-2020 resultert i ein relativt stor nedgang på kommunebudsjettet sett i høve til løns- og prisvekst. Dette gjer det vanskeleg å drive kommune-Noreg.

Skatteinngangen til kommunen ser derimot ut til å være overraskande god, så dette er eit godt teikn.

Teke i betraktning desse utfordringane har Ørsta fått gjennomført mange sårt tiltrengde investeringar som eg veit innbyggarane set pris på.

Ørsta skal vere, og har vore, ei stor næringskommune. Satsinga på Melsgjerdet er snart i mål, og på det 137 dekar store området er den første næringsaktøren i gong - Volda og Ørsta reinhaldsverk er snart innflyttingsklart.

Fleire aktørar er i kontakt med kommuna om tomt, og eg ser på dette som rett satsing. Gangvegen mellom Mosflatekrysset og Melsbrua skal etter planen starte i 2022. Dette er eit spleiselag mellom fleire partar for å kome i gong. Eg vil også nemne gang- og sykkelveg mellom skulane på Åmdalen som endeleg er prioritert av Fylkeskommuna, her vert det planlegging og regulering i 2022 og bygging i 2024.

I år vil eg også sette ekstra fokus på Ørstalandbruket.

Bondeopprøret i sommar gjorde inntrykk på alle. Viss Noreg vil ha landbruk, så må vi få ein opptrappingsplan a la 1975-opprøret/opptrappinga.

Den nye landbruksministeren har lova opptrapping allereie i 2022 og dei komande åra. Bøndene treng inntekt på linje med samanlikbare arbeidsgrupper, og dette må skje snart. Nedlegging av spesielt vestlandsgardsbruka går skremande fort. Ørstalandbruket har hatt og har framleis stor betydning for Ørsta, og heldigvis har vi nokre som satsar og investerer.

Siste 6-7 åra har Ørsta kommunestyre vedteke å gjennomføre mange naudsynte investeringar. Sæbø skule og barnehage (massivtre-bygg som er nominert til fylkets miljøsnu-pris) Ørsta ungdomsskule (utviding 1830 m2). Planlegging av Velle/sentrum skule, og ikkje minst Ørsta vidaregåande skule. Dette vert eit stort økonomisk løft på om lag 500 millionar netto.

Aktivitetsparken ved Ørstahallen og Tussaparken har vorte svært poppulære område for barn og unge, dette er eg glad for at vi fekk til. Desse parkane trengde Ørsta.

Ørsta med sine 10830 innbyggarar treng dette løftet for å vere attraktiv for trivsel og busetting. Likevel, som det vart bestemt på budsjettmøtet 9. desember, så må vi no skyve på nokre av investeringane dei neste 3-4 åra. Økonomisk kontroll er viktig for meg, og som tidlegare nemnt både håpar og forventar eg at den nye regjeringa prioriterer større overføringar til kommunebudsjettet dei komande åra.

Private aktørar i samarbeid med kommuna har store planar for sentrum, og dei to neste åra vil det skje store endringar på Alti og Mørebiltomta med fleire. Handelsstaden Ørsta er, og skal vere, ein stor aktør på Søre Sunnmøre, og denne utviklinga er svært gledeleg.

Så vil eg nemne dei som fekk utdelt prisar i kommunestyret 9. desember:

Næringsprisen gjekk til Ørsta camping.

Kulturprisen gjekk til Baarelaget.

Gratulerer så mykje! Vi treng slike utmerkingar i Ørsta.

Til slutt vil eg takke for god støtte frå bygdefolket i året som er over, likeså takk til politikarane og til administrasjon i Ørsta.

Ynskjer alle ei god julehelg og eit godt nytt år.