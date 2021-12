Frå julenek til designtre

Nyheiter

– Juletreet i dag kjem gjerne i to kategoriar: Minnetreet og designtreet, seier Geir Thomas Risåsen, julekonservator ved Norsk Folkemuseum.

– Minnetre er dekorerte med pynt som har følgt familien i mange år. Dette treet er hyggjeleg, men ikkje nødvendigvis så fint. Designtreet følgjer trendane og er pynta for å sjå fint ut, seier Risåsen.

Ved Norsk Folkemuseum blir det kvart år til jul pynta etter tradisjonar henta frå mange ulike tiår og samfunnslag. Ikkje overraskande går julekonservator Risåsen sjølv for ein variant av minnetreet.

– Eg har pynt som har vore i eige til familien sidan 1910. Og oransje kuler til minne om at far min fekk appelsin som ei av julegåvene, appelsin var ikkje kvardagskost då han var barn. Eg har ein personleg relasjon til all pynten på treet, men eg vil seie det er eit fint tre òg, fortel han.

Også med tanke på når det skal pyntast, blir nordmenn delt i to leirar.

– Tradisjonelt har ein i Noreg pynta treet på vesle julaftan eller julaftan morgon, og late det stå til 13. eller 20. dag jul. Eg held framleis fast på det, og kranglar kvart år med Oslo kommune fordi dei kjem og hentar trea for tidleg. Men stadig fleire adopterer den amerikanske tradisjonen med å pynte før 1. desember og ta pynten ned igjen allereie før nyttår, fortel han.

Mat til fuglane

Den første julepynten kan kanskje seiast å vere juleneket. Lenge hadde ein nemleg ingen tradisjon for å pynte til jul i Noreg, men nøgde seg med å gi huset ein skikkeleg julevask. Maten derimot, var viktig. I jula skulle alle få sitt, for fuglanes del i form av eit julenek.

På Norsk Folkemuseum er den eldste julepynta leilegheita frå 1880.

– Det er ganske tidleg i julepyntingas historie, seier Risåsen.

Så tilhøyrer då leilegheita heller ikkje kven som helst, men Nora og Torvald Helmer.

– I «Ein dokkeheim» er det beskrive korleis Nora stengde seg inne for å lage pynt til juletreet. Ibsen skriv at ho pynta treet med blomstrar, og då er det mest sannsynleg blomstrar i papir det er snakk om, fortel han, og viser fram roser og nellikar laget i silkepapir i ulike fargar.

Sidan Nora berre finst i litteraturen, er det Risåsen sjølv som har laga blomstrane.

– Dei er laga etter mønster frå den tida. Det var ikkje så vanleg å ha juletre på 1800-talet, men vi veit at fleire av dei som hadde det, pynta trea med papirblomster, fortel han.

Juletreet kom frå Tyskland, der det dukka opp på 1500-talet. I byrjinga stod det ute, men fann etter kvart vegen inn.

– I starten var det pynta med etande ting til barna, men etter kvart dukka det òg opp små gåver på treet. Det første juletreet vi veit om i Noreg, sto i ei stove i Christiania i 1822, og var pynta med levande lys, etande ting og gåver.

Linedansar som stjerne

Høgt i toppen av treet var det i starten inga blank stjerne.

– Då juletreet kom til Noreg, var det ulike tradisjonar for kva ein putta på toppen. Det første norske juletreet frå 1822 hadde til dømes ein linedansar. Frå slutten av 1800-talet tok stjerna eller stjernespelet over. Stjerna hadde jo òg symbolsk verdi som symbol på Betlehemsstjerna, fortel han.

Borgarskapet var naturleg nok dei første til å invitere juletreet inn. Først rundt 1930 vart treet eit vanleg syn hos både fattig og rik. Risåsen gir julekorta mykje av æra.

– Folk på den tida fekk jo mykje mindre impulsar utanfrå enn i dag. Men frå 1900-talet vart det vanleg med julekort. Alle motiva av barn som ser med tindrande auge på eit pynta tre har nok bidrege til å etablere det som ein juletradisjon, seier han.

Særnordiske tradisjonar

Etter kvart som juletreet vart meir vanleg i Noreg og resten av Norden, fekk ein òg særnordiske variantar av juletrepynt, nemleg flagglenkjer og fletta korger.

– Å flette korger var ein tradisjon også skuleverket tok opp. Det var ein fin måte å øve opp både konsentrasjon og fingerferdigheiter på, seier Risåsen, som sjølv har fletta mange av korgene til museet.

I museet samling finst òg forseggjorde korger fletta av Edvard Munch og søstrene hans i 1878.

– Tanten deira tok vare på dei, fortel Risåsen, og legg til at julekorgene er på veg bort frå norske juletre. Det same er flagga.

Juleheimen blir fylt opp

Fram til andre verdskrigen var norske heimar nøkternt pynta, med lite pynt forutan juletre og kanskje ein brodert juleløpar.

– I etterkrigstida byrja det å ta av. I tillegg til heimelaga pynt fekk ein rimeleg, norskprodusert pynt, juleserviettar og masseproduserte dukar og løparar. I løpet av 1960-talet tok mykje av den moderne jula form. Eg er fødd i 1961, og er vakse opp med at jula er pynta i raudt, grønt, gull og sølv, fortel han.

I tiåra som følgde vart jula stadig meir kommersiell, med eit stort utval av importert pynt til låge prisar.

– På slutten av 1990-talet byrja det å komme motestraumar som utfordra dei tradisjonelle julefargane. Julepynten byrja i større grad å følgje trendar framfor å vere det same år etter år, fortel han, og legg til at unge i dag gjerne har ein meir minimalistisk stil, medan den eldre generasjonen framleis fyller heimen med nissar, juledokker og julegardiner.

Nytt dei seinare åra er den auka bruken av utelys.

– Ein skal ikkje så mange år tilbake før nordmenn fnyste av glorete amerikanske heimar med blinkande lys på taket. No har det vorte heilt vanleg med stivpynta hagar og hus, seier Risåsen.

Han understrekar at han ikkje er noko julepoliti som rynkar på nasen av endringar.

– Nokre har oppfatta det som kritikk når eg seier at ein i Noreg tradisjonelt pyntar til jul 23. desember. Men jula har alltid vore i endring, eg har ingenting imot at folk lagar sine eigne juletradisjonar.