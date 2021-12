Nyheiter

Noko av det beste med desember er for meg julemusikken. Eg kan framleis hugse kor stas det var i oppveksten då vi saman med peparkake-formene og juleforklea, fann fram kassettane, og etter kvart CD-platene, med julemusikk. Heime hos oss var det nissesongar, skomakarviser og songar om barnet i krubba i skjønn foreining. Dei høyrde til alle, på kvar sin måte. Slik er det no også. Spelelistene på strøymetenestene i prestegarden inneheld eit breitt spekter av songar med ganske så variert karakter og innhald. Og sjølv om vi ikkje må på loftet for å finne julemusikken lengre, er det framleis like stas når dei første juletonane fyller heimen.

Så er eg like spent kvart år. Kva blir favoritten min dette året? Kva song er det eg vil høyre igjen og igjen og ikkje kan få nok av? Las du tittelen på andakten, fekk du eit hint om kva song det vart i år. Denne adventstida var det «Den Store stjerna», skriven av Trygve Hoff og Svein Gundersen som blei min song. Eg har høyrt fleire versjonar, men Marian Aas Hansen si milde stemme treff meg aller sterkast.

Songen vart til i påska i 1987. Trygve Hoff og Svein Gundersen skulle underhalde gjestene på eit høgfjellshotell. Samtidig hadde dei med seg eit anna oppdrag. Saman skulle dei skrive ein song til Sissel Kyrkjebø si juleplate Glade jul som skulle kome ut same året. Først kom Hoff med dei tre orda i tittelen. Deretter skreiv Gundersen melodien og til slutt kom Hoff med sjølve teksten:

Den store stjerna som steig i aust

Med ljos over verda

Tende vår von for framtidsferda

I heimsens mørke haust

Den store stjerna

Gjer oss fri

Med sitt bod no ved juletid

Den store stjerna for fyrste gong

Bar bod om ein frelsar

Fattig og rik går fram og helsar

Eit nyfødt barn med song

Den store stjerna

Ga oss ord

Med ei von for vår veike bror

Den store stjerna i natta kald

Har synt oss eit under

Lyser med trøyst i tunge stunder

For folk i tusen tall

Den store stjerna

Høg og klår

Er vårt ljos på den veg vi går

Den store stjerna står klår som før

Og ber oss å dela

Gje alt vi kan og såra hela

Hos våre svoltne brør

Den store stjerna

Gjer oss fri

Med sitt bod no ved juletid

I ord og tonar bind songen saman fortid, notid og framtid og viser oss at det som skjedde den gong då framleis er aktuelt og framleis kan gjere ein forskjell. Slik stjerna lyste opp nattehimmelen og leidde vise menn frå austerland til stallen i Betlehem, slik kan stjerna også i år vise oss veg inn i den same stallen. Til han som kom for å gi verda håp om framtid og fred. Til han som kom for å sette undertrykte fri og rope ut eit nådens år frå Herren. Om du ikkje fekk tinga deg ein plass i kyrkja denne jula, kan du kanskje gå ut og sjå opp på nattehimmelen. Er vi heldige får vi iallfall ein skyfri kveld der lyset frå dei mange små stjernene kan minne oss om den eine store.

Den store stjerna lyser inn i stallen og inn til barnet. Men den lyser også ut. Ut til kvardagen vår og livet vårt. Ho «lyser med trøyst i tunge stunder for folk i tusental». Julebodskapen er ein bodskap om håp til alle som kjenner at livet er tungt å leve. Til alle som kjenner at sorga eller einsemda kveler. Til alle som kjennar at krava vert for store. Til alle som er i ferd med å misse trua på seg sjølv, på Gud eller på at det finst ei framtid for kloden vår og for dyra og menneska som bur her. Den store stjerna ber bod om håp, om kjærleik og om framtid.

Det sterkaste verset er for meg likevel det siste. Når Trygve Hoff skiftar fokus og peikar vidare utover til «våre svoltne brør», då kjenner eg at det dirrar inni meg. Medan eg har alt eg kan ynskje meg og litt til, manglar millionar av medmenneska mine det aller meste. Midt i all julegleda, har vi ikkje lov å gløyme!

«Eg kjem til dykk med bod om ei stor glede, ei glede for heile folket,» sa engelen til gjetarane på marka. Julegleda er ikkje berre min eller din, og den handlar ikkje berre om noko mellom Jesus og meg. Julegleda er ei glede for heile folket, for heile menneskeætta. Vårt kall er ikkje å vakte gleda og sørge for at den vert berre vår. Vårt kall er å dela gleda, den materielle og den åndelege. Dele håpet og kjærleiken med alle våre sysken over heile verda.

«Den store stjerna står klår som før og ber oss og dela, gje alt vi kan, og såra hela hos våre svoltne brør. Den store stjerna gjer oss fri, med sitt bod no ved joletid.»

Signa høgtid!