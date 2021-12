Opnar for vaksiner til alle over 18

Nyheiter

Etter tilråding frå Folkehelseinstituttet, opnar også Ørsta kommune for at alle over atten år kan få dose tre.

- Vilkåret er at dei har ein intervall på fire og ein halv månad. Desse kan gå inn på helsenorge, og tinge time, opplyser kommunen.

Vaksineteamet i Ørsta presiserer at dei sjølve ikkje arbeider for å flytte folk frå vaksinasjonsdato 6. januar til 29. desember i romjula.

- Men dei som har intervallen på fire og ein halv månad kan anten flytte timen sjølv via helsenorge.no eller kome på drop-in, opplyser kommunen.

DROP-IN vaksinering 29. desember frå 10.00–14.00 på Ørsta kulturhus

- Sjølv om dette er eit DROP-IN tilbod ynskjer vi likevel at dei som kan, bestiller seg time via HelseNorge eller ringer 70058965 mellom kl. 11–15. Dette på grunn av at DROP-IN er logistikkmessig krevjande. Ved timebestilling får vaksinasjonsteamet i tillegg betre oversikt over kor mange dosar ein planlegg å sette i løpet av dagen.





Dei som kan få koronavaksine 29. desember er:

* Barn frå 12–15 år for 1. dose.

* Ungdom frå 16–18 år for 1. eller 2. dose, her må det gå minst 8 veker mellom dei to dosane.

* Vaksne frå 18 år og oppover for 1. eller 2. dose, her må det gå minst 21 dagar mellom dosene dersom ein får kun Pfizer og 28 dagar dersom ein får kun Moderna eller ved ein kombinasjon av begge typar vaksine.

* Dei med alvorlig svekka immunforsvar som allereie har fått 3 dosar i sin primærvaksinasjon kan no få 4. dose/oppfriskingsdose. Intervallet mellom 3. og 4. dose må vere minst 3 månader, dette gjeld for dei som fekk 3. dose innan 23. september.

* Alle over 18 år som har fått 2. dose innan 12. august.





Det er også planlagt vaksinasjon 05.01.22, 06.01.22, 13.01.22 og 20.01.22 – det ligg ute ledige timar på alle desse dagane.

Kommunen har god tilgang på vaksinar og god kapasitet for vaksinering, det er difor ikkje naudsynt å prioritere samfunnskritisk personell framfor andre innbyggjarar når det gjeld 3. vaksinedose. Det er likevel viktig at samfunnskritisk personell som brannvesen, politi, helsepersonell, samt tilsette i skular og barnehagar framskundar vaksinasjonstimen sin dersom det passar med intervallet. Det er tilrådd eit intervall på minst 4,5 mnd. (20 veker) mellom 2. og 3. dose.





Barn 5–11 år

Det er no også opna opp for eit vaksinetilbod til barn i aldersgruppa 5–11 år med alvorleg grunnsjukdom. Tilbodet om vaksinering av barn i denne aldersgruppa kjem berre i enkelte kommunar, som då igjen har ansvar også for tilbod til nabokommunane. Dette på grunn av at det er så få barn i kvar kommune dette gjeld. Volda kommune har fått ansvar for tilbod til aktuelle barn bl.a. i Ørsta kommune, ein må derfor reise dit for å få barnevaksinen.

NB! Det er fastlege eller barnelege som skal vurdere og bestemme om barnet har behov for vaksine og melde barnet inn for vaksinasjon til nærliggande vaksinasjonsstad. Evt. kan foreldra få dokumentasjon på barnet sitt behov for vaksine og sjølv ta kontakt med vaksinasjonsstad for å bestille time

Ørsta kommune stengjer vaksinasjonstelefonen i romjula. Over nyttår vil kommunen kome med ein eigen telefon, og informasjon om dette vil kome seinare.