Overraska Ørstaheimen med førjulsgåve: «Vi er utruleg takksame!»

Av og til klaffar planlagde gåver med behovet utan at mottakar og givar er klar over det. Slik vart det då Ørstavik sanitetslag måndag bestemte seg for å gi gåver til Bakketun og korttidsavdelinga ved Ørstaheimen.