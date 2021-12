Låg arbeidsløyse- men ventar auke

Nyheiter

I midten av desember var det låg arbeidsløyse i Ørsta og Volda, men så kom den nye koronavarianten …

Siste tal frå NAV viser at det var 88 heilt utan arbeid i Ørsta, noko som er 56 færre enn til same tid i fjor og 1,6 prosent av arbeidsstyrken. I Volda var det 77 ledige, eller 63 færre enn til same tid i fjor. Dermed var arbeidsløysa på 1,5 prosent.

Men tala fangar ikkje opp uroa knytt til koronautviklinga.

– Auka smitte i samfunnet og dei nasjonale innstrammingane kjem til å gi konsekvensar for arbeidsmarknaden i Møre og Romsdal. Dei som merkar innstrammingane i første omgang er sektorane hotell, restaurant, reiseliv og kultur, skriv NAV Møre og Romsdal i ei pressemelding.

Dette er også næringar som tidlegare er hardt råka av pandemien.

– Vi ser likevel i systema våre at det til no i desember alt har kome inn varsel om permitteringar av over 500 personar i Møre og Romsdal, seier NAV-direktør Stein Veland