Håper på byggestart neste år

Alti-kjeda med Lars Løseth i spissen, har som mål å sette i gang utviding i Ørsta neste år, men det manglar framleis nokre brikker.

Eit forslag til detaljreguleringsplan ligg no på bordet hos kommunen. Her presenterer Alti-kjeda omfattande utvidingsplanar for kjøpesenteret i Ørsta. Der det er parkeringsplassar- både på nordsida og sørsida, skal det kome nybygg.

Her kan det kome 75 nye bustader Nye forretningsbygg, parkeringshus – og 75 bueiningar. Slik kan eit utvida Alti verte.

Det skal bli både forretningsareal og bustader. Bustadene- i alt 75 bueiningar- skal ligge på sørsida, og får alle fjordutsikt.

Neste år?

Men når vert det byggjestart? Lars Løseth i Alti-kjeda svarer slik.

– Først må vi vente på kommunen si handsaming av detaljreguleringsplanen. Og så spørst det kven vi får inn som nye leigetakarar. Vi har ein del på plass, men er inne i sluttforhandlingar med andre. Og målet er å kome i gang i 2022.

– Planane er ganske omfattande. Er de klare for å satse så stort?

– Kven vi får til leigetakarar vil påverke kva vi byggjer. Og det kan vere at vi tek det i fleire byggjesteg.

Bustader

Det er ei kjent sak at Coop lenge har arbeidd for å etablere seg i Ørsta sentrum, etter å ha vore vekke i mange år. Men Løseth ønskjer ikkje å kommentere om dette er ein av dei aktuelle leigetakarane eller samarbeidspartnarane som det no vert forhandla med.

– Og så vil de satse på bustader?

– Vi er positive til at det vert bygd bustader, men vi er sjølvsagt avhengige av at det finst kjøparar. Og vi har kome til at vi vil prøve ut korleis marknaden er, svarer Lars Løseth.

Alti-senteret i Ørsta- som mange framleis omtalar som AMFI- feira 15-års dag tidlegare i år. Senteret har halde stand som eit av dei største i regionen utanom Moa, og har rundt ein million besøkande i året.

– Eg er godt nøgd med utviklinga. Det siste året har vore godt, trass i utfordringar med korona. Pandemien har påverka oss forholdsvis lite, men det er enkelte butikkar i enkelte bransjar som har blitt råka, seier Lars Løseth.

Ørsta Torg

I sommar vart han og Alti-kjeda også eigar av forretningsbygget Ørsta Torg. Med dei planane som no er lagt fram, mellom anna med ei oppgradering av uteområdet, vert Alti-senteret knytt nærmare opp til Ørsta Torg, som også har butikkar og forretningsareal.

Det er framleis ledige areal i Ørsta Torg-bygget

– Vi er i kontakt med leigetakarar, seier Lars Løseth, som gjennom selskapet LL Holding i Surnadal har bygd opp ei kjede med rundt 30 kjøpesenter i heile landet.