Per Gunnar Sætre leia 125-års markeringa i Ørsta Frikyrkje søndag 5. desember. Han viste til at i 1842 vart Konventikkelplakaten oppheva, og at det danna grunnlaget for forsamlingsfridomen. I 1877 vart Frikyrkja i Norge stifta, som eit av mange trussamfunn og religiøse organisasjonar som såg dagens lys i åra etter frisleppet.