Ørsta Idrettspark er oppløyst

Nyheiter

I ekstraordinær generalforsamling i november vart det gjort vedtak om at selskapet Ørsta Idrettspark AS vert oppløyst. I etterkant av at Ørstahallen vart opna i februkar 2019 har aktiviteten i selskapet har blitt sterkt redusert og oppgåvene som er skissert i vedtektene er borte.

I 2018 vart det ein debatt rundt formålet til selskapet i kommunestyret. Då opplyste ordførar Stein Aam at Ørsta Idrettspark skulle kjøpe inn inventar til Ørstahallen for nærare tre millionar kroner.

Restkapitalen i selskapet er på om lag 350 000 kroner. Desse midlane skal etter vedtektene overførast til idrettsrådet.

Kommunestyret i Ørsta tok vedtaket til Ørsta Idrettspark til vitande i siste møtet i 2021.

– Kommunestyret vil rette ein takk til tidlegare og noverande styremedlemar for den store innsatsen dei har gjort for Ørstahallen og for idretten gjennom mange år, heiter det i vedtaket til kommunestyret.