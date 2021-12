Høgt tempo på vaksineringa

Nyheiter

Volda kommune har eit høgt tempo på vaksinering. Dei merkar og også pågang frå uvaksinerte som ønsker å få ta vaksinen.

– Kommunen har god tilgang på vaksinar og god kapasitet for vaksinering. Samfunnskritisk personell som brannvesen, politi, helsepersonell, i tillegg til tilsette i skular og barnehagar vil få tilbod om vaksinasjonstime i løpet av desember. I løpet av januar vil alle over 45 år ha fått tilbod om 3. dose, skriv kommunen på sine heimesider.

Det vert poengtert at det må gå minst 20 veker mellom dose 2 og 3. Meldingar om vaksinetime vil bli sendt ut fortløpande når tida er inne for oppfriskingsdose.

I januar vert det og opna for drop-in vaksinering. Det tilbodet vil starte 6. januar.

- Det er ønskeleg at flest mogleg sørger for å få ein timeavtale for vaksinering, i staden for å nytte drop-in, slik at det blir lettare å planlegge kor mange doser vaksine-teamet skal sette i løpet av dagen.