Nyheiter

I 2018 var det innbrot i lokala til Vartdal skyttarlag. Etter innbrotet mangla det elleve våpen som skyttarlaget eigde. Tre personar vart arrestert av politiet. To av dei tidlegare blitt dømde i rettssystemet. Ein mann i 40-åra, busett på Søre Sunnmøre, vart tiltalt for grovt våpenhelleri. No har Møre og Romsdal tingrett dømd mannen til fengsel i ti månader.