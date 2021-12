Mykje støtte til lokale festivalar

Nyheiter

Norsk kulturråd deler ut i alt 170 millionar kroner til norske festivalar det komande året.

– At vi sikrar tilskota frå ordninga, uavhengig av kva arrangørane har kunne gjennomføre, håper vi kan bidra til at festivalfeltet kjem seg igjennom den unntakstilstanden vi er inne i, seier Jan Ole Otnæs, som leier Kulturrådets musikkutval for arrangør- og festivalstøtte.

– At ordninga er gitt ei omframløyving på 10 millionar kroner for 2022, medverkar også til at delen søknader som vert prioritert, har auka.

Lokale festivalar som får støtte, er Sunnmøre kammermusikkfestival. Denne har base i Volda, og har spelestader fleire stader i distriktet. Støtte er på 250.000 kroner.

Den andre festivalen som får støtte, er Sommarljom. Festivalen er i Ørsta, med konsertar både ved fjøra på Osborg og utandørs i Hovdebygda. Festivalen får 150.000 kroner i støtte.

Også Trandalrock har søkt støtte, men denne festivalen fekk ikkje midlar.