Fekk frivillegprisen for dette

Nyheiter

Frivilligprisen 2021 i Volda går til gruppa "Trivsel i sentrum", som mellom anna står bak Øyralangs.

– Årets frivilligpris går til ein flokk i Volda sentrum som med rette kan kallast eldsjeler. Sidan våren 2018, då laget vart skipa har denne gjengen til fulle nådd ambisjonane sine om å vere pådrivar og igangssetjar for trivselstiltak i Volda sentrum, står det i grunngjevinga for prisen.

Ellen Hesselberg tok imot prisen på vegner av " Trivsel i sentrum. Ho er inititativtakar til Øyralangs, som første gong vart arrangert i 2018.

I grunngjevinga for prisen er dette skildra slik: "Ein klar oktoberkveld hausten 2018 vandra eit folkehav av små og store frå Årneset til sentrum lags Øyraelva. Straumen av menneske som lét seg fasinere av spektakulært lysshow med overraskingar bak kvar ein stein og busk, ville ingen ende ta. Det vart talt om lag 2000 personar som deltok i den første kulturelle lysvandringa. Året etter var talet dobla og meir til. Øyralangs er kome for å bli."

Peparkakeby

Trivsel i sentrum står og bak den årlege Peparkakebyen på Spinneriet, og dei har arrangert marknadsdagar i Volda sentrum.

– Koronaen har sett ein stoppar for dei store arrangementa etter dette, men Øyralangs vart gjennomført på ein flott måte no i haust, står det i grunngjevinga. Og vidare: "Juryen konkluderer med at Trivsel i sentrum er ein flokk ustoppelege entusiastar med velutvikla teft for kva Volda treng: entusiasme, lagspel og positivitet. Når ein legg til fantasi, moro og estetikk, er nemnda særs glade for å kunne tildele Frivilligprisen 2021 til Trivsel i sentrum.

I juryen for Frivilligprisen sit: Sølvi Dimmen, Sverre Leivdal, Kari Aslaug Hasle og Rebecca Riise Bjerknes. Prisen er på 10.000 kroner.