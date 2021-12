Verdsarv i Bjørkedalen

Nyheiter

– Vi er enormt glade for at vi i dag kan melde at nordisk klinkbåttradisjon har vorte innskrive på UNESCO si representative liste over menneska sin immaterielle kulturarv. Dette er ei stadfesting på at det internasjonale samfunnet i klartekst seier at denne kulturarven må vernast for ettertida. Det betyr også at den vert løfta inn ein større samanheng og vert ein del av menneska sin immaterielle kulturarv, seier prosjektleiar Tore Friis-Olsen i Forbundet Kysten i ei pressemelding.