To nye koronasmitta i Ørsta – og kommunen kjem med meir informasjon

Ørsta kommune har onsdag fått melding om to nye smittetilfelle med covid-19. Begge er husstandsmedlem med kjende smittetilfelle og har vore i karantene sidan det vart påvist smitte i husstanden. Ein var uvaksinert og ein fullvaksinert, skriv Ørsta kommune i ei pressemelding.

Kommunen skriv vidare:

Ein av dei smitta er tilknytt ei 7. klasse på Vikemarka skule, og har sist vore på skulen 13.12. Elevane i to 7. klasser ved Vikemarka skule og to 7. klasser ved Velle skule vert tilrådd test, då elevane har hatt tett kontakt på tvers av klassene. Føresette vert varsla av skulen og elevane får med testar heim i dag.

Karanteneplikt

Nærkontaktar over 18 år som ikkje er husstandsmedlem eller tilsvarande nære med ein smitta har no plikt til å vere i karantene til negativt svar på PCR-test tatt tidlegast 3 døgn etter nærkontakta, og har fritidskarantene til negativt svar på PCR-test tatt tidlegast 7 døgn etter nærkontakta.

Karantenefritak

Nærkontaktar over 18 år har karantenefritak dersom dei ikkje er husstandsmedlem eller tilsvarande nære med ein smitta, og:

· Har hatt covid-19 for under 3 mnd. sidan, eller

· Har fått 3. vaksinedose for over 1 veke sidan.

Tilråding om test

Nærkontaktar under 18 år som ikkje er husstandsmedlem eller tilsvarande nære, har ikkje plikt til karantene eller test. Kommunen tilrår likevel at nærkontaktar under 18 år testar seg og held seg heime frå skulen til negativt svar på 1. test.

Eigne reglar

Det er eigne reglar for husstandsmedlemer og tilsvarande nære, desse vert kontakta direkte av smittesporingsteamet ved melding om positiv test.

Karantenereglane

Dei nyaste karantenereglane kan ein lese i covid-forskrifta:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_2#§4i

Dersom du er i tvil om kva reglar som gjeld for deg, kan du ta kontakt med koronatelefonen for rettleiing.

Heimeskule kan verte aktuelt

Dersom mange lærarar er i karantene, kan det verte naudsynt med heimeskule i nokre dagar for å sikre forsvarleg drift.»