Ny låt frå Egil kvar tredje fredag framover

Komande fredag slepp Egil Olsen sin nye singel 'Whoopsie Daisy' på internett – med digitalt plateslepp med ny livestream på si eiga facebookside.

Og det vert mange låtar framover:

- Kvar tredje fredag, fram til 01. april, slepp eg ein ny song fra mitt komande album 'Big Babies'. No på fredag markerar eg dette med eit digitalt plateslepp med ny livestream på mi facebookside, seier Olsen, og skriv i ei pressemelding:

- Då pandemien starta var det ei redning for meg å kunne gjere desse konsertane på internett. Med min bakgrunn i film og lydstudio, var det ei naturleg løysing for meg å sette opp kamera, lys og mikrofonar og lage eit lite musikkprogram. I tillegg til å spele musikken min, snakka eg mykje om korleis ein jobbar i studio, demonstrerte instrument og snakka om låtskriving. Eg gjorde dette fast, ein gong i månaden, gjennom heile 2020. Sidan, har me flytta tilbake til Sunnmøre og hatt meir enn nok å halde fingrane i.

Han fortel at den nye singelen 'Whoopsie Daisy' er litt julete, men at det ikkje er ein julesong. Det er ei melankolsk, blå jazzballade om å gape over litt for mykje, å lesse litt for mykje på fatet.

- Kanskje litt julete det også, både metaforisk og bokstavelig, men det er altso ikkje ein julesong, påpeikar Olsen, som allereie har publisert to andre singlar frå plata, 'Mouths to Feed' og 'Don't be a Tool'.

'Whoopsie Daisy' blir tilgjengelig på Spotify og alle digitale platformer og på ekstremt limitert 7" vinyl.