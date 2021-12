«Veit Volda kommune eigentleg kva som ligg på botnen av Voldsfjorden?»

Nyheiter

Nyleg fekk Sunnmøre Torsk/Gadus Group løyve til å etablere torskeoppdrettsanlegg utanfor Alida i Volda kommune.

På bakgrunn av dette minner Pål Grebstad om at fjordbotnen like i nærleiken i tiår etter tiår vart brukt til dumpefelt. Mellom anna vart båtar senka midtfjords, der det er nærare 700 meter djupt, men det var ikkje berre båtar som her vart sendt ned i avgrunnen.

Grebstad skriv i ein epost til Volda kommune:

«Har Volda kommune kartlagt eller forsøkt å finne ut kva som er dumpa i dumpefeltet i Voldsfjorden? Kan der vere behaldarar med stridsgass? Har Volda kommune ein plan viss det følger med opp behaldarar av dette når oppdrettnæringa byter fortøyingar på anlegga sine?

Det vart meg fortalt når eg var gutunge at der kom store lekterar etter krigen med ein bulldoser som skubba overbord store kasser frå Svinvikneset og innover forbi Telset.»