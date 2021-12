Oppmoding: Gjer unna polferda i god tid

Nyheiter

Vinmonopolet fryktar unødig trengsel i dagane fram mot jul og polsjefen i Ørsta kjem med opp oppmoding.

- Me ser at folk har ramla litt tilbake til gamle handlevanar og for å unngå kø og køståing siste veka oppmodar me til å planlegge tidlegare handel hos oss, seier dagleg leiar for Vinmonopolet i Ørsta, Anne-Karin Brautaset Bae.

I tillegg til å redusere smittefare nemner Brautaset Bae fleire fordelar med å vere tidleg ute, og unngå rushtidene.

- Dei tilsette har meir tid til å gje gode råd, du slepp køar, du får parkert bilen, du kan sikrar seg din favoritt både når det gjeld med og utan alkohol, og slik slepp du ein hektisk innspurt i alle ledd.

Dei generelle råda frå VInmonopolet før jul er: Handle før 15 .desember, helst tidleg i veka og tidleg på dag. Og dessutan: Skriv handleliste!