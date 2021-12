Bur i Ørsta, skal trene Larsnes/Gursken

Nyheiter

Larsnes/Gursken Fotballklubb (LGFK) har engasjert Gary Stewart Christie som hovudtrenar for sesongen 2022, heiter det i ei pressemelding frå klubben.



Gary Christie er 33 år. Han er fødd og oppvaksen i England, og kom til Norge for nokre år siden. No bur han i Ørsta.

Ghristie har UEFA B-lisens, og har fleire år med trenerfaring for G-14 og G-16 i Hødd, Ørsta og Volda. Han har også vore hovudtrenar for Team Søre.



- Vi er svært fornøgde med å ha å ha fått på plass Gary som hovudtrenar. Han har eit varmt fotballhjerte, samstundes som han er strukturert og grundig i alt sitt fotballvirke. Vi kjenner oss sikre på han har mykje godt å tilføre vårt fotballmiljø, seier styreleiar Dag Vaagen i Larsnes/Gursken FK



- Eg har ei tid sett etter mulegheiter for å trene A-lag, og er takksam for at eg får denne sjansen. Ingen treng tvile på at eg er topp motivert for oppdraget som hovudtrenar for LGFK i 4. divisjon, seier Gary Christie.