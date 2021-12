Ørsta: Ni stadfesta smitta med covid-19

Nyheiter

Ørsta kommune fe3k måndag kveld, 13. desember, meldt 9 nye smittetilfelle med covid-19. , heiter det i ei pressemelding frå kommunen.

Sju av desse er husstandsmedlem eller tilsvarande nære med kjende smittetilfelle, og to har førebels ukjend smitteveg. To er uvaksinerte, tre er delvaksinerte, tre er fullvaksinerte med to doser og ein har fått 3. vaksinedose.

- Ein av dei som no har fått stadfesta smitte med PCR-test er tilknytt Ørsta ungdomsskule, føresette vart varsla av skulen 12. desember etter melding om positiv hurtigtest. Det same gjeld ein som har vore på handballkamp 8. desember. Føresette vart varsla av trenar måndag, heiter det i pressemeldinga.

Kommunen viser til at regjeringa vil innføre strengare reglar for husstandsmedlem og øvrige nærkontaktar natt til 15. desember. Husstandsmedlem og tilsvarande nære får karanteneplikt, og kan teste seg ut av karantene etter 7 døgn. Øvrige nærkontaktar kan teste seg ut etter 3 dagar, men må framleis vere i karantene på fritida til negativ test etter 7 dagar. Det vert unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjonar.