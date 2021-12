Nyheiter

Korleis ser kvardagen din ut?

Eg har fått så store ungar no at det stort sett handlar om å få seg sjølv på arbeid til åtte. Her sit eg som rådgjevar i Sparebanken Vest, og får jobbe med kjekke kundar i regionen. Etter arbeid gjer familien eit forsøk på å samle seg til middag, men det er ofte så mykje aktivitetar at det vert litt puljevis avvikling. Vi har hatt stor glede av fellesskapen rundt aktivitetane til ungane i VTI, Ørsta Handball og KFUM Volda. For eigen del så er nok høgdepunktet i veka korøvinga med Volda Mannskor. Det å få samlast på øving og konsentrere seg om songen gir ei heilt eiga glede, og vi har plass til fleire medlemmar.