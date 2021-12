Her er Ørsta kommune sine nye pensjonistar

Nyheiter

I år har Ørsta kommune 36 tilsette som har gått av eller skal gå av med pensjon. Alle vart inviterte til kaffi, kaker og feiring på Ørsta kulturhus tysdag 7.desember.

Kulturskulen stod for musikalske innslag på festen. Både ordførar, kommunedirektør og konstituert personalleiar var med på feiringa.

"Ørsta kommune har gleda av å få gjere litt ekstra stas på trufaste medarbeidarar som i løpet av 2021 går over i ein ny fase av livet. Ei fase som for nokon er etterlengta og vert kjærkome teke i mot, medan det for andre kan føre til utfordringar ein kanskje ikkje var heilt budde på. Men akkurat no skal vi få lov til å ta vare på denne stunda, og saman gjere ho til eit godt minne som de kan ta med dykk inn i pensjonistkvardagen", sa konstituert personalleiar under markeringa.

Dei tilsette i kommunen får ein krystallvase som kommunal avskilsgåve når dei går av med pensjon.

Ørsta kommune takkar:

Anita Andrianjafintrimo

Ansgar Kvistad

Arnstein Ose

Astrid Sekkesæter

Aud Winther

Bente Riise Stokke

Bjørg Grinde

Else Irene Eilefsen Bjørkedal

Grethe Nytun Lianes

Inger Margrete Mo

Ingunn Løvik Nygård

Ivar Svein Moe

Kirsti Hånes Vartdal

Kirsti Øy Driveklepp

Lillian Sætre Nerland

Margreta Aklestad

Marit Solevågseide

Oddny Flugekvam

Reidun Bjørke

Svein Arne Øye

Sylvi Korsfur

Unni Digernes

Åshild Steinnes

Dagrun Kvalsund

Marit Torgersen

Oddbjørn Aam

Oddny Palma Buset

Ragnhild Frøland

Gunnar Gaustad

Ann Iren Pedersen

Anne Marthe Ruud

Grethe Hovdenakk

Leikny Urke

Lina Lillian Auflem

Lindis Vadstein

Signe Krøvel