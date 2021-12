F35-jagarfly passerer i formasjon like før lunsj

Nyheiter

Like før lunsjtid kan det vere lurt å kike opp på Ørsta-himmelen i håp om å sjå noko uvanleg.

Då er det nemleg planen at nokre F35-jagarfly skal flyge i julestjerne-formasjon over distriktet, og det er gode sjansar for at dei flyg like over Ørsta-Volda.

Flya tek av frå Ørlandet klokka 11.00, og etter «timeplanen» skal dei passere Ålesund på veg mot Førde klokka 11.50. Dei reknar med å passere Førde allereie klokka 12.00, så dermed bør flya vere over Ørsta-Volda eit par – tre minutt etter 11.50 - sidan Ørsta-Volda ligg midt i kursen mellom Ålesund og Førde.