Cruisetrafikk i Hjørundfjorden har blitt mykje diskutert etter at Explorer-skipa kom til Hjørundfjorden i september. Kommunestyret torsdag vart avslutta med svar på ein interpellasjon frå SV og MDG rundt cruisetrafikken. Partia meiner at det ikkje har vore ein politisk diskusjon om sjølve satsinga og prosessen kring denne etter at Masterplanen vart vedteke. Mellom anna ville dei ha svar på kva avtalar som var inngått i samband med besøket av Explorer-skipa.