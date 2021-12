Ørsta Volda Ballettskule avlyser tre framsyninga i Ørsta i helga

Nyheiter

Elevane i Ballettskulen har i heile haust øvd til forestilling i Ørsta kulturhus- tre hus var så godt som utselde. Premieren var sett til laurdag 11.desember. Sjølv om regjeringa ynskjer å skjerme barn og unge, krev koronaforskrifta meters avstand mellom kohortane i publikum. Fleire smitta elevar gjer det også vanskeleg å gjennomføre og fleire ballettklasser er hardt råka av utbrot på barne- og ungdomsskular i Volda og Ørsta. Fleire øvingar fredag er også avlyst på grunn av smitte, skriv ballettskulen i ei pressemelding.

- Vi er veldig lei oss, særleg på borna sine vegner. Liv og helse kjem alltid først. Vi håpar difor å gjennomføre ein utsett matiné i januar, seier Rotevatn.

Alle som har kjøpt billettar, får dei no refunderte. Det vert sal av billettar på nyåret. – Vi håpar å få justere salet og eventuelt setje opp ei fjerde framsyning, slik at vi kan halde avstand mellom publikum.

Vintermatineen til Ballettskulen er eit stort arrangement – og ei viktig inntektskjelde for skulen. – Ballettskulen har omlag 350 elevar frå Volda og Ørsta. Volda kommune gir ingen driftsstøtte til Ballettskulen, Ørsta kommune gir 25.000 årleg. Med 350 elevar og to heiltidstilsette pedagogar er vi er heilt avhengig av framsyningar med fulle hus for å oppretthalde tilbodet. Vi håpar vårt kjære publikum kjøper nye billettar i januar og elevane våre gler seg stort til å vise alt dei har lært, seier Rotevatn.