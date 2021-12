Mildvêret i førjulstida er på veg

Nyheiter

Kommande veke blir det mildvêr over heile landet, og dermed nærmar kakelinna seg. Fram til då vil vêret stort sett vere det same som no.

– Kakelinna er ein typisk mildvêrsperiode før juletida, som ein har høyrt om frå gamle dagar. Det er typisk ei veke med mildvêr, og sånn ser det ut til å bli no i minst éi veke, seier vakthavande meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til NTB.

Ifølgje gammal, sørnorsk tradisjon kjem mildvêr i desember av varmen frå all julebakinga som går føre seg. Kakelinna er enkelte stader kjend som lefsetøvær eller lefsetøyr.

– Månadsvarselet antydar at det blir noko kaldare mot jul, men det får vi jo sjå på. Eit langtidsvarsel kan endre seg, men det er antyding til mildvêr og at det etter kvart blir kaldare, seier Granerød.

Snø i Vestfold og Buskerud

For tida blir vêret prega av eit kraftig høgtrykk i aust, som mellom anna har resultert i store snømengder i Agder og Telemark.

– Snøvêret vil sakte, men sikkert bevege seg nordover inn mot helga. Torsdag og fredag vil det komme snø på Austlandet, og det kan fort komme ti centimeter, seier meteorologen.

Det er sendt ut gult farevarsel for snø i Vestfold og Buskerud. Det oransje farevarselet for Agder og Telemark varer til fredag.

Vêrskifte i Sør-Noreg

Fram til helga vil vêret på Sør- og Austlandet i hovudsak halde fram med å vere det same. I helga blir det stort sett opphaldsvêr med periodar med snø, sludd og regn.

– Søndag blir det ei storstilt endring i Sør-Noreg. Med lågtrykket kjem det mild og fuktig luft, og neste veke blir prega av plussgrader og periodar med regn, fortel Granerød.

– I ein periode må ein nok ganske så høgt opp før nedbøren kjem som snø. Ein må kanskje nærme seg 1.000–1.200 meter, seier han.

Varmare i nord

Høgtrykket i aust gjer at resten av landet opplever ganske likt vêr for tida. Det er frålandsvind heile vegen frå Rogaland i sør til Finnmark i nord.

Kulda held fram i Finnmark og indre strøk på Austlandet dei kommande dagane, men vil minke nærmare helga og til veka.

– I den nordlege delen av landet blir det meir skya, temperatur rundt 0 grader og stort sett opphaldsvêr, seier meteorologen.

Natt til onsdag vart det målt 32 minusgrader i Karasjok i Finnmark. Til veka er det venta «berre» einsifra tal på minusgrader.