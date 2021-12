Nyheiter

Ørsta kommune fekk tysdag kveld meldt om to nye smittetilfelle

– Onsdag er det også meldt om to nye tilfelle. Av desse fire er det to med kjend smitteveg, og to med ukjend smitteveg, opplyser Ørsta kommune i ei pressemelding.

Volda kommune stadfesta atten nye smittetilfelle seint tysdag kveld.