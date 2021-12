Ørsta: Fem nye smittetilfelle

Nyheiter

Ørsta kommune fekk tysdag kveld meldt om to nye smittetilfelle

– Onsdag er det også meldt om to nye tilfelle. Av desse fire er det to med kjend smitteveg, og to med ukjend smitteveg, opplyser Ørsta kommune i ei pressemelding.

Onsdag kveld vart det meldt om eitt nytt smittetilfelle.

- Vedkomande tok test grunna symptom og smittevegen er usikker. Ei 4. klasse på Vikemarka skule og Vikemarka SFO er råka. Føresette vert informert av skulen, og elevane vert tilrådd ein test i morgon, i tillegg til ny test dersom dei får symptom i løpet av dei komande 10 dagane.

Volda kommune har stadfesta 29 nye smittetilfelle tysdag og onsdag.