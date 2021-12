Nyheiter

Professor Per Halse ved Institutt for religion og livssyn er aktuell med to nye bøker som både forskarar, studentar og ålmenta vil ha glede og nytte av å lese. «Norsk kristendomshistorie» er skriven saman med professor Hallgeir Elstad og «Historia om Fyrebilsbibelen», den fyrste bibelen på nynorsk, er skriven saman med professor Anders Aschim, melder Høgskulen i Volda.