Røysta fram til stor møbelgåve

– I årets adventskalender ønskjer vi å spreie juleglede over hele landet. Vi har samla dykkar nominasjonar og tilfeldig trekt ut to heldige finalistar som går vidare til finalen. Hjelp oss å avgjere kven som skal få ein stor julegåve! På søndag kårar vi vinnaren med flest stemmer. Takk for at de bidrar med å spreie juleglede, var meldinga frå Bohus på Facebook i førre veke.