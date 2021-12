Smi sverd til plog

Nyheiter

Midt i den kalde krigen, i 1959, bestemte Sovjetunionen og USA seg for å halde ei utstilling av det beste frå sin eigen kultur midt i fiendeland. Denne litt rare ideen var eit første forsøk på dialog, men i realiteten vart det til ein slags skryte-kampanje med massiv mediadekning. Sovjetunionen sin delegasjon skapte eit «mini- Moskva» midt på Manhattan i New York, der dei viste fram det ypperste av Sovjetisk kultur i alt frå teknologi til matrettar og kunst.

FN-bygget

Då utstillinga var over, vart ein skulptur ståande igjen, donert som gåve, og plassert utanfor FN-bygningen i New York.

Motivet for skulpturen er henta frå Jesaja-boka i Bibelen. I bibelfortellinga er Israelsfolket her i ein svært vanskeleg situasjon. Dei er bortført til Babylon, og dei ser ingen vegar ut. Men profeten ser inn i framtida og får trøysteord frå Gud: Når Messias, frelsaren kjem, då skal han kome med fred. Han skal ikkje vere ein krigar, men ein fredskonge. Då skal folk smi sine sverd om til plogskjer, for våpen trengst ikkje meir.

Skulpturen med den sterke bodskapen verka kanskje like hjelpelaus midt i den kalde krigen, som Jesaja sine ord gjorde i Babylon. Men på eit eller anna vis klarte dei begge å gi folk eit trassig håp.

Krafta i håpet

Kva tenkte skulptøren Evgeny Vuchetich då han forma det som skulle bli den berømte statuen? Våga han å håpe på fred? Kva tenkte Jesaja då han talte sine ord til landsmenn som hadde gitt opp håpet? Trudde han verkeleg at Gud ville gripe inn?

For meg vert den sovjetiske statua eit symbol på krafta som ligg i håpet. Midt i julenatt vart eit lite barn fødd. Og dette barnet vaks opp til å bli ein som gav folket håp. Han lærte oss fredens veg. Der vi ikkje skal ta opp sverd, men i staden leve til beste for kvarandre.

Bibeltekst 2. søndag i adventstida

4) Han skal dømma mellom folkeslag og skifta rett for mange folk.

Dei skal smi sverda om til plogskjer og spyda til vingardsknivar.

Folk skal ikkje lyfta sverd mot folk ikkje lenger lærast opp til krig.

5) Kom, Jakobs hus, lat oss vandra i Herrens lys!

Jes 2,1-5