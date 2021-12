– Hent pakkene i posten så fort du kan

Nyheiter

Posten leverte ut rekordhøge volum med pakker i fjor og ligg på same nivå i år. Det er veldig mykje pakker på utleveringsstader over heile landet som no ventar på å bli henta, og det er nye store volum på veg ut, heiter det i ei pressemelding frå Posten.

– Den siste veka har vi handtert rundt to millionar pakker på våre terminalar. Det er no veldig mykje pakker på landets utleveringsstader samstundes som det er veldig mange nye pakkar på veg ut. Vi oppfordrar no alle til å hente pakker så fort dei får hentemelding, det vil vere til stor hjelp, seier Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten Noreg.

Det er den auka netthandelen som er den store drivaren bak dei høge pakkevolumena. Posten har sett i verk ei rekkje tiltak for å auke kapasiteten og sikre leveringskvalitet gjennom jula:

– Det er henta inn rundt 1000 ekstra medarbeidarar over hele landet som jobbar på terminalar og som bod

– Posten har rundt 800 fleire utleveringssteder enn same tid i fjor. Totalt har Posten rundt 2500 utleveringssteder for pakker i Norge og det aukast fortløpande, seier Tjønndal Pettersen.

Det er sett ut pakkebokser på fleire hundre stader over hele landet der kundane kan hente pakker frå netthandelen hele døgnet.

– Kundeservice har auka med 40 personar og opningstidene på telefon er utvida til kl. 19 på alle vekedager fram til julaftan. Automatisk kundeservice med talerobot er tilgjengeleg hele døgnet og kan hjelpe med f.eks. sporing, heiter det frå Posten.