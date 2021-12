Nøgde med gjennomslag

Nyheiter

– Eg visste at vi låg godt an før forhandlingane, men må innrømme at eg vart både rørt og imponert når eg såg alt vi har fått på plass. For meg personleg må eg særleg få trekkje fram gjennomslaget om at kommunar ikkje lenger skal kunne avkorte barnetrygda mot sosialstønaden. At alle barn no er sikra barnetrygda, er ein stor siger som SV har jobba for lokalt i mange kommunar, og som no blir nasjonalt politikk, seier nestleiar i Møre og Romsdal SV, Marit Aklestad.