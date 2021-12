Her vil dei ha meir bompengar – nei, seier kommunen

Nyheiter

Grunneigarane på ytre Urke vil auke avgifta på bomvegen, men Ørsta kommune seier nei.

«Det vert ikkje gjeve samtykke til ytterlegare auke i avgifta for køyring på den private bomvegen Ytre Urke no. Vi kan ikkje sjå at søknaden inneheld nye moment som talar for å gjere unntak frå den lokale retningslina», skriv Gunnar Wangen og Magnar Selbervik i Ørsta kommune.

Ytre Urke Grunneigarlag søkte og fekk justert løyvet for Ytre Urke bomveg sist i desember 2016.

Søknaden no gjeld ytterlegare auke, og vert grunngjeven med at vegen er dels bratt og krev mykje vedlikehald. Det vert vidare synt til slitajse då vegen vert nytta som tilkomst til fjellturar i Urkedalen.

Men Wangen og Selbervik/Ørsta kommune er ikkje samd:

«Vi kan ikkje sjå at det ligg føre grunngjeving eller argument for at vegen på Ytre Urke og bruken av den til friluftsliv skil seg vesentleg frå andre slike vegar i kommunen. Vi ser såleis ikkje å kunne gje unntak frå retningslina.»