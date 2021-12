Folketomt folkemøte

Nyheiter

Folkemøtet gjekk av stabelen på kinosalen i Volda samfunnshus onsdag kveld. Og fjorten «sivilistar» møtte altså fram. To gjekk før den over ein og ein halv time lange presentasjonen frå administrasjonen var over. Om årsaka til det labre oppmøtet var at koronaen har vakna til live att eller manglande interesse for budsjettet vitast ikkje.