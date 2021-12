Er bekymra, vil ha fjerna dette leikestativet

Nyheiter

Anita Innselset-Devine har sendt ei "bekymringsmelding" til kommunen. Saka handlar om eit gammalt leikestativ på den gamle skuleplassen i Ytrehovden, like ovanfor Ytrehovdevegen 110.

- Dette gamle stålstativet har framleis turnringar hengande, men basert på stativet sin alder er eg bekymra for tilstanden, skriv Innselset-Devine i brevet.

- Eg trur det ville vore best å få fjerna leikestativet. Eg har sjølv sett at born framleis brukar stativet. Det kan godt hende der er fleire gamle leikestativ på same plassen. Det var ganske gjengrodd då eg var der sist, skriv kvinna.