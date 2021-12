Desse vann premie frå trimgruppa i Hovdebygda

Nyheiter

Korona sette ein effektiv stoppar for den vanlege mengda av noteringar i bøkene til Hovdebygda IL. Likevel er det ein del som har halde fram med å skrive seg i bøkene på trimpostane til Hovdebygda IL trimgruppa.

Premiar er trekte, og dei heldige vinnarane er Jan H. Egset, Hege Skurtveit, Sindre Skurtveit, Per Fagerhol, Paul Rune Ingebrigtsen, Roe Yksnøy, Solveig Hamar, Ragnar Heggestad, Tanja Sande, Geir Ytrestøl, Nora Helle Riise, Olaug Ryste, Inga Helle Ryste, Per Halse, Maren Skaar Aamelfot, Roger Digernes, Elea Digernes Merheb, Ståle Rekkedal, Marie Pilskog, Inger Bente Hovde, Ann Magrit Mork, Kåre O. Egset, Hallvard Velle Osborg, Edith Eidheim, Perly Sandvik Olsen, Malvin Øye, Aage Eikrem, Kjell Ryste, Knut Hagen, Nelly Marina Fenne, Marcus Iversen, Malin Nedrelid, Gry A. Nupen, Hilde K. Molnes, Anne Lore Larsen, Karin H. Myklebust, Turid Karlsbakk, Eli Lannerholm, Odd Jarle Ertesvåg, Marianne Lund, Hallbjørn Mork, Sahza Kader, Liv Aam, Torill Masdal Hovden, Per Åge Skinnes, Hege Lystad, Tony Ristesund, Bente Bjørndal, Alice Eikås, Per Olav Ryste, Mirsada Øye, Lisbet Sæter, Robert Koppen, Siri Ryslett, Fredrik Lund Myklebust, Sollia Barnehage, 2. Klasse Hovden skule.

Premiane er levert til vinnarane, Hovdebygda IL trimgruppa gratulerer og rettar ei stor takk til alle som velvillig har støtta oss med mange flotte gåvepremiar.

Sidan november 2019 er det gjort om lag 18500 noteringar på dei 8 postane som trimgruppa har liggande ute.

Også denne gongen er det Høgetua som har flest noteringar, med Ytrehovdeåsen som ein god nummer to.