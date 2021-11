Tussa trur på oppsving for Skår etter kraftverk-utbygginga

Nyheiter

- Det var nedgangstider då vi fekk i stand avtalar med grunneigarar på til dømes Trandal og Urke. Men dette snudde etter at vi fekk bygge kraftverk. Kanskje tilfeldig – men det trur ikkje vi, skriv ein entusiastisk kraftverksjef i Tussa, Terje Myklebust.

I ein epost til Ørsta kommune forsikrar han om at Tussa tek på største alvor å byggje eit minikraftverk på Skår. Og at han trur på ein oppsving for grenda etter kraftutbygginga – som på Urke og Trandal.

-Sjå berre på Trandal og Urke kva dei har fått til: Optimisme og utvikling og folkevekst. Dette trur vi også kan skje på Skår. Ny ferjekai er no på plass. Ein ny fjordrestaurant er i emning. No manglar det berre kraft, skriv Myklebust.

Skår får i dag kraftforsyning via ein svært tilårskomen kabel, og bebuarane meiner at bygging av kraftverk og ny kabel er avgjerande for framtida til bygda. Og dei har fått massiv støtte frå alle grendelaga i Hjørundfjorden, og frå næringskontoret i Ørsta. Fylkeskommunen og Statsforvaltaren har vore meir lunkne.

Myklebust skriv:

«Skår kjempar for å overleve. Slik vi ser det vil det vere eit overgrep mot Skår og heile Hjørundfjorden om fylkeskommunen, Statsforvaltaren og andre vil stikke kjeppar i hjula for minikraftverk på Skår. Dei bør heller heie det fram!»