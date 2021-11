Nok ein koronasmitta – Vallamarka råka

Nyheiter

Ørsta kommune melde seint måndag kveld om nok ein korona-smitta, og dermed vart det i løpet av måndagen rapportert inn åtte nye smitta av Ørsta og Volda kommunar til saman.

Volda rapporterte på ettermiddagen om fire nye smittetilfelle, seinare melde Ørsta om tre, og altså seint på kvelden eitt smittetilfelle til.

Denne siste innrapporterte bur på Vallamarka og smittevegen er kjend.

- Dei andre bebuarane på Vallamarka vart testa så fort det var mistanke om smitte, og alle desse testa negativt. Alle vil få tilbod om ein test til denne veka. Bebuarane blir følgde opp og det er innført forsterka smitteverntiltak på huset. Vi ber besøkande vise varsemd dei neste dagane.

- Hittil er det meldt om tolv smittetilfelle knytte til møta på Nytt Livs Senter i Ørsta søndag 21. november, og det er venta at talet vil auke. Ein del av desse bur i Ørsta og Volda, men det er også meldt om fleire smittetilfelle i kommunane rundt. Kommunen ber derfor om at alle som kan ha vore utsett for smitte er merksame på symptom, skriv Ørsta kommune i ei pressemelding.