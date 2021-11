På tide å byte ut røykvarslarane?

Nyheiter

Dei fleste røykvarslarar skal minimum byttast ut etter 10 år. Men dette er avhengig av miljøet den står i og kvaliteten på produktet. Har du sjekka kor gamle røykvarslarane dine er? Test røykvarslarane og byt batteri på Røykvarslardagen 1. desember, seier brannsjefen i Ørsta kommune, Thomas Winther Leira.

Elektronikken i røykvarslarar taper seg over tid. I tillegg kan evna til å detektere røyk bli redusert grunna støv og smuss som samlar seg opp i løpet av åra. – Røykvarslarar er generelt modne for utskifting etter 8–10 år. Du bør difor sjekke alderen på røykvarslarane dine og vurdere om det er på tide å byte dei ut. Produksjonsdatoen står på baksida av røykvarslaren, opplyser Winther Leira.

Røykvarslarar er EE-avfall Når du byter sjølve røykvarslaren eller skifter batteri, er det viktig at du sjekkar med testknappen at varslaren fungerer. Vil du ta ein ekstra test kan du gjerne teste med røyk eller røykspray for å sjå om den røykvarslaren reagerar.

Røykvarslarar er EE-avfall som ikkje skal kastast i søpla. Gamle røykvarslarar kan leverast inn gratis hos ein forhandlar eller attvinningsstasjon.

Ei undersøking frå Prognosesenteret viser at det i gjennomsnitt er installert 3,5 røykvarslarar per bustad og 2,5 røykvarslarar per fritidsbustad. Til saman er det cirka 10 millionar røykvarslarar rundt om i norske heimar. Kople saman røykvarslarane Alle bustader skal ha røykvarslarar eller brannalarmanlegg og det må vere minst éin varslar i kvar etasje. Alarmen skal kunne høyrast tydeleg på opphaldsrom og soverom, også når døra mellom romma er attlaten. Du bør teste røykvarslarane dine jamleg og etter kvar gong du har vore vekke lenge. Det er også ein fordel å støvsuge varslaren med jamne mellomrom. Dette vil forlenge levetida til varslaren.

– Du bør kople saman røykvarslarane, slik at alle pip samstundes ved brann. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, til dømes viss ein brann startar i kjellaren og du søv i andre etasje. Det kan vere med på å redde liv, påpeiker Hege Leite, branningeniør i Ørsta.