No kan du igjen ta ekspressbuss til Oslo over Strynefjellet

Nyheiter

VY endrar frå måndag 29 november rutetraseén for ekspressbussen mellom Ulsteinvik og Oslo.

Dette går fram av ei pressemelding.

- Vy express gler seg over å kunne gjeninnføre det gode rutetilbudet mellom Ulsteinvik/Ørsta/Volda og Oslo over Strynefjellet. Tilbodet har vore endra fleire gonger gjennom koronapandemien, men vi er no endeleg tilbake til å kunne tilby både dag- og nattavganger mellom Sunnmøre og Oslo.

Dette seier Kim André Eide i VY.

Bussen vil også gjenoppta Ørsta som stoppestad etter å hatt Furene som næraste stoppestad ein periode.

- Vi ser at fleire vender tilbake til ekspressbussane, og vi gler oss til å ta imot endp fleire reisande, seier Kim André Eide.