I oktober vart Øvremovegen 25 selt for 7,250 millionar kroner. Dette er den høgaste prisen for ein einebustad på den offentlege marknaden i Ørsta ifølgje eiendomsmeglerfullmektig Daniel Aakre i Møremegling. Prisen og interessa for bustaden viser ifølgje Aakre at det er mangel på einebustadar både i Volda og Ørsta.