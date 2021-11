Sæbø satsar på ungt trenarteam

Nyheiter

Strand Gule har fram til i vinter vore ein del av Hovdebygda-laget som rykka opp til fjerde divisjon, og tok ein sterk fjerdeplass i divisjonen. No tek han steget over i trenarrolla for Sæbø, og med seg får han assistentane Brian Dale (21) og Steffen Wille Ytterstad (27).