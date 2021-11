Nyheiter

- Det er litt tidleg å seie noko om konsekvensane av at Høgsterett har oppheva frifinninga av Aurstad-rådgivar. Men eg konstaterer at eit advokatforma har forsømt seg, og eg er ikkje overraska over det Høgsterett no har gjort fordi rettsvernet ikkje var teke opp i saka, noko det burde.