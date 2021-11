Her kan det verte vegbyte

Nyheiter

Ørsta kommune ynskjer å gjere Dalevegen frå krysset Mosflatevegen/Dalevegen til rundkøyringa ved E39 i sentrum til kommunal veg. Motytinga frå fylkeskommunen er då at dei tek ansvaret for den nye samlevegen frå Mosflatevegen, over Ørstaelva og til Ose.

Samferdselsutvalet i fylkeskommunen har ikkje stilt seg avvisande, men ynskjer ei avklaring om føremoner og ulemper.

Det er det kommunedirektøren no ynskjer å greie ut. Ho foreslår overfor formannskapet at det vert sett av ein halv million kroner til føremålet.

– Det må også finnast fram til korleis fordelar og ulemper skal fordelast slik at begge partar sine interesser vert tekne vare på, og at prosjektet sin potensielle samfunnsnytte kan verte utløyst, skriv kommunedirektøren i saksutgreiing.

Dersom dette gir eit positivt svar, vil det verte sett i gang ein reguleringsprosess. Traseen til samlevegen er teikna i kommunedelplanen for Ørsta og Hovdebygda, men han er ikkje regulert.