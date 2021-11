To smitta til i Volda - fire hittil i dag

Nyheiter

Volda kommune fekk onsdag ettermiddag melding om ytterlegare to smittetilfelle med covid-19. Begge er husstandsmedlem med kjende smittetilfelle, og utløyser ingen nye nærkontaktar. Dermed er det hittil onsdag rapportert om fire nye korona-smitta i Volda.

Av kommunale verksemder, er desse råka:

Éi 5. klasse på Øyra skule

Volda FFO

Eit fotballag i Volda

Føresette i den aktuelle skuleklassa er informert av skulen og får utlevert hurtigtestar der. Volda kommune viser til Folkehelseinstituttet for ytterlegare råd.

- Årsaka til at så mange vert råka, er at ein kan ha vore smitteførande i 48 timar før ein får symptom eller positiv test. Det betyr altså ikkje at nokon har møtt opp på skule eller trening med positiv test eller symptom. Kommunen opplever at familiar som får påvist smitte tek det på alvor, og følger FHI sine tilrådingar for smitta og nærkontaktar i husstanden. Likevel vert det diverre mange smitta i kvar familie, då koronaviruset er svært smittsomt og også smitter ein del fullvaksinerte husstandsmedlem, vert det kommentert frå kommuneleiinga i Volda.