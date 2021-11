Nyheiter

Vikebladet Vestposten: Det er i dag sendt ut gult farevarsel frå Meteorologisk institutt om at det er fare for mykje lyn og torevêr frå tidleg onsdag ettermiddag i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Meteorologane fortel at faren for lyn og tore vil avta utover kvelden.