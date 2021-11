Nyheiter

Volda kommune fekk tysdag kveld meldt ytterlegare to nye smittetilfelle med covid-19. Begge er nærkontaktar til tidlegare kjende smittetilfelle, og ingen av dei har nærkontaktar utanfor husstanden.

Det medfører at det totalt vart meldt fire nye smittetilfelle tysdag. Tidlegare tysdag ettermiddag melde kommunen om to positive testar. Det galdt to elevar i vidaregåande skule, den eine ved Volda vgs, og den andre ved Ørsta vgs.